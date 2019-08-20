Сотрудникам ГИБДД Челябинской области пришлось сопровождать детей до Казахстана

Водитель автобуса подвергал юных спортсменов опасности.

В Челябинской области водитель автобуса нарушал правила дорожного движения при перевозке юных спортсменов до Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Инцидент произошел 19 августа на территории Сосновского района. При проверке документов водителя автобуса марки Scania, который перевозил 20 несовершеннолетних детей и двоих взрослых, сопровождающих их, выяснилось, что перевозка проводилась с нарушениями правил дорожного движения Российской Федерации.

«В отношении водителя, мужчины 1977 года рождения жителя города Усть-Каменогорска республики Казахстан, возбуждено административное дело по части 4 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил перевозки людей». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей», — заявили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Поскольку пассажирами автобуса оказались молодые спортсмены из республики Казахстан, которые возвращались домой после соревнований из Челябинска, сотрудники Госавтоинспекции решили сопроводить автобус с детьми до границы с Казахстаном, чтобы не возникло никаких новых проблем.