13 пострадавших: мусоровоз столкнулся с автобусом в Челябинске

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Сегодня ночью в Челябинске произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону. Согласно данным ведомства, инцидент произошел на улице Блюхера ближе к часу ночи.



«По предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ, мужчина 1982 года рождения, совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot, водитель — мужчина 1981 года рождения, после чего автобус совершил опрокидывание», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадали 13 человек. Это оба водителя, пассажиры автобуса и КАМАЗа.

«Было зафиксировано 13 пострадавших, среди них есть 17-летняя девушка. Всего было госпитализировано девять человек с травмами различной тяжести: трое в Железнодорожной больнице, а также по двое в ГКБ №5, 8, 9. Четырех уже отпустили на амбулаторное лечение. А двоих пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, перевезли в Областную клиническую больницу», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, проводится административное расследование.