Сотрудник салона связи в Челябинске продал чужую детализацию звонков

За это молодой человек предстал перед судом.

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Дело о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров рассмотрел Металлургический районный суд Челябинска. Ответчиком по нему выступил 21-летний сотрудник салона сотовой связи, который продал чужую детализацию звонков.

«В судебном заседании установлено, что мужчина, являясь должностным лицом одного из операторов сотовой связи, не имея законных оснований, скопировал на свое мобильное устройство электронный файл, содержащий информацию о телефонных переговорах потерпевшего. После чего за денежное вознаграждение, передал неустановленному лицу незаконно полученную информацию», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

В суде молодой человек свою вину признал полностью, а также возместил ущерб потерпевшему. С учетом того, что раньше он таких преступлений не совершал, его привлекли к штрафу в 5 тысяч рублей.