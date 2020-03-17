Сотрудник салона сотовой связи торговал личными данными южноуральцев

В результате пострадали более 10 клиентов.

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Сотрудник компании одного из операторов сотовой связи в Челябинской области около года нарушал неприкосновенность частной жизни клиентов.

Так, в течение 2019 года специалист в офисе одного из операторов, имея доступ к сведениям ограниченного доступа, продавал персональные данные абонентов. В список пострадавших попали 10 человек.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, за расследование дела взялся Следственный комитет по Челябинской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по региону возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 УК РФ „нарушение неприкосновенности частной жизни“»,— сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники регионального ФСБ России оказывают оперативное сопровождение.