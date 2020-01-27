Сотрудник компании сотовой связи крал данные клиентов

Специалист одного из челябинских офисов распространил персональные данные нескольких людей.

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Следственное управление СК РФ по Челябинской области завершило расследование уголовного дела, обвиняемым в котором стал специалист офиса одного из операторов связи. Причиной разбирательства стало распространении им чужих персональных данных.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника компании сотовой связи, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Как говорится в материалах дела, преступление он совершил в ноября 2018 года. По долгу службы он имел доступ к ограниченной информации абонентов салона связи. Для того, чтобы на этом подзаработать, он продал личные данные пяти клиентов сотового оператора.

Во время проведения расследования свою вину он признал полностью. Теперь дело будет рассмотрено в суде.