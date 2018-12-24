/ Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам

Объем выданных займов вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.

Банки России стали чаще выдавать кредиты пенсионерам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на объединенное кредитное бюро.

Объем выданных лицам старше 60-ти займов за первые 10 месяцев текущего года вырос по сравнению с тем же периодом на 42%, составив 403,4 миллиарда рублей. Увеличилось и число самих клиентов пенсионного возраста. Важно, что кредитные организации предоставляют им займы охотнее, чем молодежи.

Как пояснили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй, наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские займы. Средний их размер составляет 103,18 тысяч рублей, что является самым низким показателем среди всех возрастных групп. Отмечается, что меньше всего людей после 60 интересует ипотека.

Эксперты считают, что пенсионеры выгодны банкам. Среди плюсов данной возрастной категории — регулярный доход, исполнительность при оплате и низкая закредитованность.