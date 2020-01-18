Сбыть или не сбыть: можно ли в Челябинске продавать снюсы

Журналист медиахолдинга ОТВ выяснял, где торгуют смесью.

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В 2020 году на территории региона вступил в силу закон, запрещающий продавать снюс лицам, не достигшим 18 лет. Журналисты медиахолдинга ОТВ решили проверить, соблюдают ли продавцы правила.

На видеокамеру смартфона корреспондент фиксирует точки продаж, где раньше можно было с легкостью достать снюс. В одном из магазинов в центре Челябинска, где в прошлом году наш коллега, тоже в качестве эксперимента, приобретал этот товар, теперь не отпускают пакетики с табаком.

«Недели полторы уже нет в продаже из-за закона», — говорит продавец.

Однако потенциальные покупатели должны быть в курсе, где можно достать дефицит. Спрашиваем у местных подростков, и они называют злачное место.

Удалось ли нашему корреспонденту приобрести «запрещенку», узнаете сегодня в 21:30 в программе «Итоги. Время новостей» на ОТВ.