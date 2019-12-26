Полицейские Челябинска изъяли около 150 единиц снюса

ГУ МВД осуществляет проверку торговых точек.

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Сегодня, 26 декабря полицейские города Челябинска, совместно с сотрудниками территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также представителями Администрации города Челябинска, осуществили рейды торговых точек, реализующих табачную и никотиносодержащую продукцию, расположенных в крупных ТРК города.

Это было совершено в целях принятия мер по предупреждению употребления снюса — никотиносодержащей смеси — школьниками города Челябинска.

«В результате проведенных мероприятий возбуждено два административных производства по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от двадцати до тридцати тысяч. Изъято около 150 единиц некурительной бестабачной продукции», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Также отметим, что все продавцы торговых точек были предостережены о недопустимости продажи несовершеннолетним табачных и никотиновых изделий.

А районными инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся профилактические беседы со школьниками о негативном воздействии на организм данной продукции, в особенности снюса, и о последствиях их употребления.

В ГУ МВД по региону заверили, что проведение данных мероприятий продолжается.