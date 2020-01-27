Сотни единиц техники работают в снегопад в Челябинской области

Экипажи ДПС будут сопровождать колонны спецтехники.

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Снегопад продолжается на территории Челябинской области. В ночь на 27 января на дорогах региона работала 141 единица техники. Расчистка продолжается до сих пор. Согласно данным ГИБДД, аварий по вине автодорог не происходило, проезд обеспечен.

В Челябинске ночью на улицы вывели 177 единиц техники. Днем — 115.

«Сформированы бригады ручной уборки снега, всего задействован 61 дорожный рабочий», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Экипажи ДПС будут сопровождать колонны спецтехники. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

«Владельцев автомобилей Госавтоинспекция просит не оставлять свои транспортные средства на обочинах, так как они мешают нормальной работе снегоуборочной техники. По возможности необходимо воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что за январь 2020 года на полигоны вывезли 185 тысяч тонн снега.