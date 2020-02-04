Метели и снегопады спешат в Челябинскую область

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности.

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В среду регион накроют осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах возможны метели, снежные заносы и гололедица на дорогах. Порывы ветра 5 февраля могут достигать 20 м/с.

Такой прогноз повышает вероятность появления ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Следует быть готовым к заторам на дорогах, будьте внимательнее во избежание ДТП.

«Автовладельцам не следует отправляться на дальние расстояния; если поездку нельзя отменить, нужно уведомить родственников о своем маршруте. В машине обязательно должны быть: трос, провода для подзарядки аккумулятора, теплая одежда, аптечка и полностью заряженные средства связи. Топливный бак нужно полностью заправить», — сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Старайтесь перемещаться по большим дорогам и шоссе, выходя из авто не удаляйтесь от него за пределы видимости. При сильной метели покидать автомобиль не стоит вообще.

Если транспортное средство заглохло, с помощью прерывистых гудков подайте сигнал тревоги, поднимите капот и ждите помощи в машине. Мотор можно не выключать, главное приоткрыть окно, чтобы избежать отравления угарным газом.

Пешеходам не стоит забывать, что водителю сложнее управлять автомобилем в таких условиях, поэтому переходя дорогу, будьте внимательнее.

«При усилении ветра советуем гражданам по возможности оставаться в помещениях. Если сильный ветер настиг на улице, нужно спуститься в подземный переход или зайти в подъезд. Нельзя стоять у стен домов, вблизи рекламных щитов, рядом с деревьями, недостроенными зданиями или на остановочных комплексах. Опасно для жизни находиться под линией электропередач и у оборвавшихся электропроводов. Узнав накануне о неблагоприятных погодных условиях, уберите хозяйственные вещи с балконов», — рекомендуют в ведомстве.

При возникновении любой ЧС, звоните по телефону: «01», «101», «112».