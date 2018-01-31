Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.29 0 69.54 -0.31
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:00
Школы в Челябинской области закрыли на карантин
Учебный процесс приостановили в семи классах на Южном Урале.
/ Разбившаяся в горах туристка из Магнитогорска готовится к транспортировке домой

Разбившаяся в горах туристка из Магнитогорска готовится к транспортировке домой

Родные рассказали о состоянии пострадавшей женщины.
сегодня в 13:54
  |  Общество

Туристку из Магнитогорска, пострадавшую во время отдыха в горах Грузии, перевели из больницы. Сейчас за ее состоянием следят приглашенные медики. Они разрешили женщине менять положение тела и постепенно возвращаться к физической активности. Уже сейчас Елена может сгибать ноги в коленях и самостоятельно приподнимать таз, опираясь на руки и ноги.

Транспортировку в Магнитогорск только в лежачем положении можно планировать на 6—8 февраля, при условии перевозки Лены на специальном вакуумном матрасе. Теперь ей можно переворачиваться на живот только через левый бок, так как переломов больше с правой стороны таза. Лена очень рада разгрузить спину, которая очень затекает. Она наслаждается отдыхом на животе. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшей Надежда Кириллова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась на отдых в Тбилиси, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.

Елену Кириллову доставили в местную больницу. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запретили перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные нашли альтернативный вариант размещения, чтобы сократить расходы. Неравнодушные люди собрали для нее больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.

Общество
Больше 1 миллиона рублей собрали для разбившейся в горах Грузии южноуральской туристки
15.01.2018
Больше 1 миллиона рублей собрали для разбившейся в горах Грузии южноуральской туристки
Общество
Разбившаяся в горах Грузии южноуральская туристка останется на месяц нетранспортабельна
12.01.2018
Разбившаяся в горах Грузии южноуральская туристка останется на месяц нетранспортабельна
Общество
Молодой семье разбившегося на заводе слесаря выплатят полмиллиона рублей компенсации
20.09.2017
Молодой семье разбившегося на заводе слесаря выплатят полмиллиона рублей компенсации
Происшествия
Разбившийся после падения в Чурилово мужчина находился под давлением коллекторов
08.08.2017
Разбившийся после падения в Чурилово мужчина находился под давлением коллекторов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
360 килограммов корма получили челябинские приюты
сегодня в 15:24
360 килограммов корма получили челябинские приюты
Происшествия
Иномарка врезалась в табун лошадей на трассе в Челябинской области
сегодня в 15:17
Иномарка врезалась в табун лошадей на трассе в Челябинской области
Происшествия
Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП в Челябинске
сегодня в 14:31
Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП в Челябинске
Происшествия
Замерзших щенков обнаружили в сугробе в окружении роз
сегодня в 13:57
Замерзших щенков обнаружили в сугробе в окружении роз
Общество
Разбившаяся в горах туристка из Магнитогорска готовится к транспортировке домой
сегодня в 13:54
Разбившаяся в горах туристка из Магнитогорска готовится к транспортировке домой
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в салоне автомобиля в Челябинске
сегодня в 13:08
Мужчина заживо сгорел в салоне автомобиля в Челябинске
Общество
Школы в Челябинской области закрыли на карантин
сегодня в 13:00
Школы в Челябинской области закрыли на карантин
Общество
Как не попасться на уловки банкиров и продавцов
сегодня в 12:45
Как не попасться на уловки банкиров и продавцов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна