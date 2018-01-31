/ Разбившаяся в горах туристка из Магнитогорска готовится к транспортировке домой

Родные рассказали о состоянии пострадавшей женщины.

Туристку из Магнитогорска, пострадавшую во время отдыха в горах Грузии, перевели из больницы. Сейчас за ее состоянием следят приглашенные медики. Они разрешили женщине менять положение тела и постепенно возвращаться к физической активности. Уже сейчас Елена может сгибать ноги в коленях и самостоятельно приподнимать таз, опираясь на руки и ноги.

Транспортировку в Магнитогорск только в лежачем положении можно планировать на 6—8 февраля, при условии перевозки Лены на специальном вакуумном матрасе. Теперь ей можно переворачиваться на живот только через левый бок, так как переломов больше с правой стороны таза. Лена очень рада разгрузить спину, которая очень затекает. Она наслаждается отдыхом на животе. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшей Надежда Кириллова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась на отдых в Тбилиси, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.

Елену Кириллову доставили в местную больницу. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запретили перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные нашли альтернативный вариант размещения, чтобы сократить расходы. Неравнодушные люди собрали для нее больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.