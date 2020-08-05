Состояние озера Аракуль улучшат за счёт модернизации систем водоснабжения

Именно их плохое качество стало причиной водопотерь, заявили в минэкологии.

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Состояние озера Аракуль будет улучшено. Об этом сегодня, 5 августа объявили в министерстве экологии Челябинской области. Представители ведомства, совместно с прокуратурой проинспектировали текущее состояние озера.



На протяжении 50 лет водоём используется как источник питьевого водоснабжения посёлка Вишневогорск. Каждый месяц из него выкачивается более 80 000 кубометров воды, порядка 70% теряется из-за плачевного состояния водовода и поселковых сетей. При этом, как утверждают в минэкологии, чтобы обеспечить население Вишневогорска необходимой водой, требуется всего 17-18 тысяч кубов в месяц. Именно аварийное состояние сетей водоснабжение и стало причиной водопотерь. К такому выводу пришла комиссия.

«Озеро Аракуль является памятником природы. То, что из него ведётся откачка воды для нужд населения, — не запрещено законодательством. Проблема в том, что у местной администрации не оформлены необходимые документы и не утверждены лимиты потребления. К тому же, жители сообщают о больших потерях воды в процессе ее подачи в посёлок. Как сообщило руководство муниципалитета, не так давно был оборудован новый водовод, однако ситуация не изменилась, озеро продолжает мелеть. В настоящее время минэкологии и Прокуратура Каслинского района проводят проверку. По ее завершению администрация Вишневогорска или эксплуатирующая организация будут привлечена к ответственности»,— рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Отметим, что поручение рассмотреть ситуацию с состоянием озера дал губернатор Алексей Текслер. К нему во время визита обратились местные жители. На модернизацию сетей из областного бюджета будет выделено 11 миллионов рублей.