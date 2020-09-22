Состоялось первое заседание суда по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Бывшему главе города продлили меру пресечения.

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Центральный районный суд Челябинска провел первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Евгения Тефтелева. Обвинительное заключение прокуратура Челябинской области утвердила еще 27 августа 2020 года. Следствие установило, что экс-мэр вошел в коррупционный сговор с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а позже вымогал деньги у руководителя строительной компании. Из-за соглашения о досудебном сотрудничестве, дело рассматривали в особом порядке.

«В настоящее время уголовное дело подлежало рассмотрению. Но, так как стороны были уведомлены менее, чем за пять суток, закон запрещает рассмотрение дела, в связи с тем, что подсудимый может быть лишен права на защиту. Поэтому мы смогли рассмотреть вопрос только связанный с мерой пресечения, поскольку срок ее истекал. Тефтелеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил государственный обвинитель Денис Асадуллин.

Решением суда срок домашнего ареста Евгению Тефтелеву был продлен до 28 февраля 2021 года.

Во время следующего заседания экс-мэру Челябинска огласят обвинительное заключение. Евгений Тефтелев обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Во время предварительного следствия бывший глава Челябинска полностью признал свою вину.

Санкция части 6 вышеупомянутой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, если дело рассмотрено в обычном порядке. В случае с Тефтелевым, который пошел на сотрудничество и не имеет отягчающих обстоятельств срок может сократиться больше, чем вдвое.