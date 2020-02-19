Состоится онлайн-трансляция заседания правительства Челябинской области

Присоединиться к ней сможет любой желающий.

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Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером проведет заседание завтра, 20 февраля. В повестке 27 вопросов, которые затронут разные сферы деятельности, в том числе -финансирование НКО, социальные выплаты и многое другое.

Например, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина зачитает доклады о предоставлении субсидий, компенсационных выплат и прочих мерах поддержки для социально незащищенных слоев населения. Министр образования Александр Кузнецов расскажет о предоставлении выплат учителям, приехавшим на село, а также о составе межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Присоединиться к трансляции можно завтра, 20 февраля в 10:00 на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».