Сергей Калашников одобряет меры, предпринятые Алексеем Текслером для профилактики коронавируса

Перенос в карантинных центров в спецучреждения — необходимая мера, считает сенатор.

Послушать 00:00

Решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что карантинные центры необходимо перенести в медицинские учреждения, поддержал сенатор Сергей Калашников. Несмотря на то, что первые попытки открыть центры не увенчались успехом, в итоге власти региона приняли верное решение.



Глава региона подчеркнул, что перед открытием первого центра администрации муниципалитетов не провели достаточную работу с населением, поэтому было принято решение открыть центры заново и расположить их в специализированных учреждениях.

«В отсутствие информации произошел сбой, когда медики относились к лицам, попавшим под карантин, как к здоровым людям, а население — как к потенциально больным. Соответственно, медики исходили из того, что угрозы для окружающих нет, а люди считали, что угроза есть», — отметил Алексей Текслер.

Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора проверили новые условия, в которых открыты центры и подтвердили их безопасность.

Сергей Калашников поддержал данное решение, отметив, что рационально открывать карантинный центр там, где есть для этого необходимые условия.

«К таким помещениям предъявляются определенные требования: к окнам, дверям, тамбурам, поверхности стен, полов и так далее. Практика приспособлений для карантинных центров помещений совсем другого типа абсолютно безграмотна. Она возможна при чрезвычайной ситуации, но в России ситуация не требует чрезвычайных мер и всеобщей мобилизации. Так что создание карантинного центра в инфекционной больнице и туберкулезном диспансере является абсолютно оправданным», — подчеркнул первый зампред комитета по экономической политике Совета Федерации, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

Глава Челябинской области вышел в прямой эфир, для того, чтобы пообщаться с жителями региона и ответить на вопросы, касающиеся карантинных центров, которые все еще их тревожили.