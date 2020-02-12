Алексей Текслер признан самым авторитетным политиком января

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг самых влиятельных политиков региона.

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Пятое место в этом списке досталось первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт, на четвертом расположился руководитель управления ФСБ региона Сергей Сизов, тройку лидеров открывает первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, второе место занял председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников, а пальма первенства досталась губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«За прошедшее с момента избрания губернатором время, Текслер постепенно наращивает уровень своего политического влияния. Эта устойчивая тенденция распространяется и на представителей сформированной им политической команды», — сообщает агентство.

Таким образом, можно считать закономерным, что именно Алексей Текслер стал лидером данного рейтинга.