«Соскочили и пошли отсюда!»: вахтер общежития выгнала челябинских студентов на улицу

Причиной конфликта назвали карантин.

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В общежитии Челябинского энергетического колледжа произошел скандал. Вахтер, узнав о том, что в одной из комнат остались студенты, решила выставить ребят на улицу из-за объявленного в образовательном учреждении карантина. Видео появилось в соцсетях и вызвало массу обсуждений.

«Общежитие закрыто на карантин! Соскочили и пошли отсюда», — кричала вахтер на студентов.

Сами ребята, которые сняли видео, являются учениками радиотехникума, в котором своего общежития нет, поэтому по договоренности с руководством студентов разместили в свободных комнатах общежития энергетического колледжа.

На время карантина большинство учеников уехали домой, в общежитии остались только сироты или студенты из удаленных населенных пунктов.

«Касаемо видео, это общежитие энергоколледжа, а ребята из радиотехнического колледжа, учатся они на отделении „реклама“. Они, конечно, вывели вахтера, но она не должна была так себя вести в любом случае. Будет предпринято дисциплинарное взыскание. Эта ситуация будет решена после того, как вахтёр выйдет из отгула, а ребята будут жить дальше в общежитии», — прокомментировали в Министерстве образования и науки Челябинской области.

В ведомстве также посчитали, что видео вырвано из контекста, и что было предвестником скандала неизвестно. Однако большинство пользователей соцсети осудили поступок сотрудницы.

«Если честно я в шоке!!! И куда пацаны пошли...?», — пишет Артем Костицын.

Кстати, этот комментарий самый безобидный. По предварительной информации, вахтер выгоняла студентов из-за проведенной дезинфекции помещения.