Челябинцы сами выбрали план благоустройства сквера

Жители Курчатовского района самостоятельно выбрали будущее новой зоны отдыха.

Жители Курчатовского района города Челябинска решили на портале «Активный житель 74», каким станет проект создания нового сквера: были выбраны место обустройства зоны отдыха, наличие велодорожки, покрытие пешеходной зоны и многое другое. Городской сквер появится на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы. Всего в опросе участвовали 796 неравнодушных жителей.

«Отрадно, что наши жители отзывчивы, неравнодушны к благоустройству родного района, активно участвуют в голосовании», — радостно поделился глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Горожане решили, что на прогулочной зоне они хотят видеть детские площадки, скамейки и урны, высаженные цветы и кустарники. Также велосипедисты района изъявили своё желание, чтобы в сквере появились и специально оборудованные велодорожки. За наличие комфортных условий для любителей покрутить педали проголосовали больше 85% жителей , против высказались лишь 8,29% респондентов.

Также было выбрано покрытие самой пешеходной зоны: более 500 горожан проголосовали за тротуарную плитку, асфальт остался «в пролёте».

Вот так сообща неравнодушные челябинцы сами решили, как будет выглядеть их район.