Жители Курчатовского района города Челябинска решили на портале «Активный житель 74», каким станет проект создания нового сквера: были выбраны место обустройства зоны отдыха, наличие велодорожки, покрытие пешеходной зоны и многое другое. Городской сквер появится на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы. Всего в опросе участвовали 796 неравнодушных жителей.
«Отрадно, что наши жители отзывчивы, неравнодушны к благоустройству родного района, активно участвуют в голосовании», — радостно поделился глава Курчатовского района Сергей Антипов.
Горожане решили, что на прогулочной зоне они хотят видеть детские площадки, скамейки и урны, высаженные цветы и кустарники. Также велосипедисты района изъявили своё желание, чтобы в сквере появились и специально оборудованные велодорожки. За наличие комфортных условий для любителей покрутить педали проголосовали больше 85% жителей , против высказались лишь 8,29% респондентов.
Также было выбрано покрытие самой пешеходной зоны: более 500 горожан проголосовали за тротуарную плитку, асфальт остался «в пролёте».
Вот так сообща неравнодушные челябинцы сами решили, как будет выглядеть их район.