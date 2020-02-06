Девочка, выпавшая из окна в Копейске, была в гостях у будущих приемных родителей

Выявлены нарушения в работе социально-реабилитационного центра, где жил ребенок.

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Выяснилось, что четырехлетняя девочка, трагически погибшая накануне в Копейске, была сиротой. В момент трагедии она находилась в гостях в семье, которая хотела ее удочерить. В социально-реабилитационном центре проверили документы по оформлению передачи им ребенка. Будущий родитель прошла необходимые курсы, решение о гостевом режиме было принято директором учреждения в декабре 2019 года. Но в нарушение действующего законодательства органы опеки и попечительства об этом не были уведомлены.

«Также не были приняты меры для посещения ребенком дошкольного учреждения. Не проведено необходимой работы по определению степени адаптации ребенка к жизни в семье. Учитывая, что имеется несколько нарушений в работе социально-реабилитационного центра, будет проведена комплексная проверка деятельности органов социальной защиты населения Копейского городского округа по соблюдению норм и требований действующего законодательства», — прокомментировали в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Напомним, тело ребенка обнаружили в Копейске 5 февраля. Четырехлетняя девочка осталась дома одна и выпала из окна. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.