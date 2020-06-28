Сообщения о двойном голосовании в Кунашакском районе появились в сети

Проведённая проверка доказала «честность» процедуры.

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Кунашакском районе Челябинской области голосование по поправкам к Конституции проходит нечестно. Наблюдатель Марина Бикбова высказала предположение о том, что оно может быть двойным. Этот вопрос рассмотрели 27 июня на заседании ЦИК России.

Речь идёт об избирательном участке № 1067. Там голосование было организовано как в помещении, так и на улице в шатре. С связи с этим наблюдатель решила, что любой, проголосовавший в одном месте, может зайти в другое помещение и проголосовать снова. Однако мнение Центральной избирательной комиссии РФ было категоричным: в Кунашакском районе всё было организовано в соответствии с Порядком проведения общероссийского голосования, и это подтвердила организованная проверка.

«Порядком проведения общероссийского голосования, включающим больше видов голосования, чем традиционное законодательство о выборах, действительно предусмотрена возможность организации участковой избирательной комиссией помимо голосования в здании, где находится помещение для голосования УИК, организации дополнительно голосования на придомовой территории или в ином удобном для граждан месте. При этом список голосующих граждан на данном участке остается один. Голосующий гражданин ставит свою подпись только в этом списке»,— отметил Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Таким образом, подозрения наблюдателя о нечестном голосовании не оправдались.