Фейком оказались сообщения о «голосовании» умерших людей в Озерске и Снежинске

Общественная палата Челябинской области разобралась с инцидентом.

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Сегодня, 29 июня, по всей России проходит пятый день голосования по поправкам в Конституцию. Не обходится без проверки курьезных случаев.

Так, в прошедшее воскресенье в Озерске и Снежинске, наблюдатели сфотографировали и отправили в соцсети свидетельства о голосовании, которые пришли в адрес уже умерших жителей.

Как сообщили в Общественной палате Челябинской области, областные наблюдатели тут же выдвинулись в ЗАТО. Как оказалось, данный сигнал оказался одним из «фейков».

«Проверка показала, что рассылка не имеет отношения к членам УИКов, граждан, ушедших из жизни, в списках проголосовавших нет», — сообщили в Общественной палате.

Отмечается, что рассылку осуществляло градообразующее предприятие как систему получения сувениров к 75-летию атомной отрасли России. Из-за этого и произошла путаница. Предприятию уже указали на некорректность данных списков.

Напомним, что избирательные участки в Челябинской области открыты каждый день вплоть до 1 июля, с 8 утра до 8 вечера.