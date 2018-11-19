/ Российские ученые разработали систему, которая поможет незрячим «видеть» предметы

Нейросеть будет анализировать и передавать информацию человеку.

Российские инженеры разработали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ. Она даст возможность незрячим людям ориентироваться в пространстве, сообщает газета «Известия».



Разработка компании «Бизнес Бюро» будет так: система получает из окружающей обстановки звуки и изображения, передает их через интернет на вычислительную платформу. Нейросеть обрабатывает информацию и генерирует ее в доступные для человека формы: аудиосообщение, тактильная форма и т. д.

Наша нейросеть — очень сложная структура, которая требует длительного и детального обучения. Чтобы распознать один предмет, нужно около 10 тыс. его изображений в разных ракурсах. Мы обучаем свою сеть уже около года. Пока она распознает базовые вещи, например человека, автомобиль или телефон, но еще не различает разные лица или марки машин. — рассказывает Вячеслав Чепраков, инженер-проектировщик «Бизнес Бюро».