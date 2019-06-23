/ До плюс 34 градусов поднимется температура в Челябинской области

Синоптики прогнозируют жару и дожди.

Жара останется на территории Челябинской области в начале новой недели. Об этом сообщают южноуральские метеорологи. По их данным, жителям южной части региона нужно приготовиться к очень высокой температуре — плюс 34 градуса. Несмотря на это, в отдельных районах прогнозируют дожди и грозы.

Ночью в понедельник, 24 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, температура плюс 14-19 градусов. Днем 24 июня прогнозируется дождь, местами кратковременные дожди и грозы, температура достигнет плюс 25-30, а на юге плюс 34 градусов. Ожидается северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске тоже будет дождливо: прогнозируют кратковременные осадки, возможна гроза. Ночью температура будет держаться на отметке от плюс 15 до плюс 17, днем обещают плюс 28-30 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.