Солисты Челябинской филармонии споют для выпускников

Записанные на видео популярные песни опубликуют 25 мая.

Послушать 00:00

В этом году впервые прощание со школой пройдёт в необычном онлайн-формате из-за коронавирусной инфекции. В связи с этим солисты Челябинской филармонии решили поддержать выпускников: они споют для них самые известные и любимые песни, посвящённые прощанию со школой. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

«Рустам и Венера Зайченко споют известные и трогательные песни, которые стали своеобразной классикой — это „Не повторяется такое никогда“, „Школьный вальс“ и „Мой добрый учитель“. Они напомнят о самых беззаботных моментах школьной юности. Именно эти песни звучали на последних звонках ровно столько, сколько существует традиция прощания со школой»,— отметили в филармонии.

25 мая, в день, когда по всей стране прозвенят последние звонки, видео, записанное солистами филармонии, появится не только на сайте учреждения, но и во всех социальных сетях филармонии.

Отметим, Рустам и Венера Зайченко являются настоящими профессионалами своего дела. Венера — солистка Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко, регент хора храма Александра Невского, а Рустам — композитор, поэт, один из ведущих солистов-вокалистов филармонии.