Солист челябинского балета рассказал, как и чем живут артисты за кулисами

Зураб Микеладзе развенчивает мифы и реалии современного искусства

Есть стереотип, что балет — это только для девочек, а карьера артиста заканчивается в 30 лет. А вы слышали утверждение, что танцоры «сидят» на жесткой диете и капусте? Артист челябинского театра и педагог балетной школы Зураб Микеладзе в честь Всемирного дня балета рассказывает, как все обстоит на самом деле. Вместе с ним мы разбираем 12 самых популярных мифов о балете — суровых реалиях профессии, частых травмах, серьезных физических нагрузках и как российская школа стала спасительным оплотом для классического балета во всем мире.

1. Приходить в балет детям нужно уже в 3-4-летнем возрасте.

Конечно же, нет! В таком возрасте костно-мышечный аппарат ребенка еще не готов к серьезным нагрузкам. Конечно, для общего развития и ритмики можно попробовать, но о профессиональном пути речи не идет. Официально в Русской школе балета учебный процесс начинается с 10 лет.

Именно к этому возрасту организм готов постепенно принимать нагрузки. Кстати, многие родители допускают ошибку: они хотят, чтобы их ребенок занимался балетом, приводят его в школу, но не прислушиваются к его внутреннему голосу и ощущениям. А склонен ли он к балету, есть ли к нему интерес? Как и в любом роде деятельности все должно делаться не по принуждению.

2. В балете нет балерин или балерунов. Их называют только артистам ловоли танцовщиками.

Слово «балерун» — неправильное и даже обидное для танцовщиков. Нужно говорить «артист балета» или «танцор». Что касается «балерин», то сегодня этот термин применяется ко многим выпускницам хореографических училищ, хотя исторически им обозначали лишь приму.

3. Идеальная балетная внешность — это худоба, высокий рост и длинная шея.

Да, артисты балета должны быть грациозными и стройными. Ценятся длинные руки и шея, безупречная осанка, посаженные вниз плечи. У генетически расположенных к балету ребят больше шансов и возможностей построить себе хорошую карьеру.

4. Балетные танцоры сидят на строгой диете и никогда не едят фастфуд и жирную пищу.

У артиста иногда бывает такой сложный ритм жизни, что приходится перекусывать на ходу. Все зависит от обстоятельств и все это индивидуально. У кого-то метаболизм склонен к полноте и за питанием нужно строго следить. А кто-то может позволить себе и больше, не набирая вес. Конечно, следить за собой необходимо, но без фанатизма.

5. У звезд балета насыщенная жизнь, которая состоит только из репетиций и спектаклей. На личную жизнь, хобби и интересы у них нет времени.

График у артистов действительно крайне насыщенный: ранние подъемы, ежедневные репетиции (иногда и двухразовые), вечерний спектакль... Свободного времени на хобби или личную жизнь остается очень мало. Несмотря на усталость и занятость, все равно есть время на свои интересы. Одни ходят на йогу, другие занимается живописью, а кто-то сочиняет музыку или пишет стихи.

6. Стереотип, что «балет — не мужское дело» мешает развитию этой профессии и отталкивает мальчиков заниматься им?

Еще не так давно я сам сталкивался с подобным утверждением. Мои друзья и одноклассники говорили в таком духе. Но этот стереотип, к счастью, постепенно уходит в прошлое. Балет требует от мужчины не только физической силы и выносливости, но и огромного мужества, чтобы выходить на сцену перед тысячами зрителей. Это искусство для сильных духом и телом.

7. Пуанты предназначены только для балерин, мужчины их не надевают.

Да, это в первую очередь женская обувь. В этом и есть вся прелесть балетного классического искусства. Мужчины танцуют в мягких балетных туфлях (балетках). Но бывают и исключения, если постановка спектакля этого требует. Скажем, всемирно известная мужская балетная труппа «Трокадеро де Монте-Карло» (Les Ballets Trockadero de Monte Carlo) исполняет женские партии на пуантах.

8. Ходить на кончиках пальцев в пуантах можно научиться только спустя 2-3 года тренировок.

Девочки начинают осваивать пуанты с первого года обучения, то есть в 10-летнем возрасте. К концу учебного года они уже делают базовые движения в этой обуви.

9. Во время выступлений артисты балета всегда испытывают постоянную боль и напряжение.

Боль обычно является следствие травмы, а не постоянный ее спутник. Но выступать через травму иногда приходится, если заменить солиста в труппе некому. Это не редкость, артисты периодически используют мази или обезболивающие.

10. В балете танцорам запрещено наносить татуировки на тело, нарушил правило — конец карьере.

Нет, никаких запретов на тату в балете нет, но они не приветствуются. Если артист набил себе тату, то перед выходом на сцену тщательно замазывает ее специальными средствами.

11. Артисты балета уходят на пенсию уже в 30-летнем возрасте, в 30+ они уже не востребованы.

Существует четкий регламент: на пенсию можно выйти после 15 лет сольного стажа или 20 лет работы в кордебалете. Но это не значит, что в 35–40 лет карьера заканчивается. Если организм позволяет и есть желание, артисты могут танцевать и дальше. Более того, для некоторых «возрастных» партий зрелость является преимуществом.

12. Россия — лидер мирового балета, а наша страна подготовила величайших артистов балета.

Это общепризнанный факт! Наша страна стала оплотом классического балета в тот период, когда Европа переживала его упадок. В 80-90-х годах прошлого века российские артисты и педагоги активно выезжали за рубеж, делились своим мастерством, фактически помогая восстанавливать балетные традиции по всему миру. Сегодня российская школа балета по-прежнему сохраняет, совершенствует и укрепляет свои позиции.

Русский балет остается одним из сильнейших в мире. Я считаю, что это связано с бережным отношением к традициям и уникальной педагогической системе, которую создала Агриппина Яковлевна Ваганова. До нее обучение классическому танцу не имело единой строгой методологии. Она впервые систематизировала основы профессии в своей книге «Основы классического танца». Ее труд стал учебником и настоящей Библией для многих поколений артистов балета.





P. S. Это лишь часть интервью с солистом челябинского театра. Но думаю, вы уже могли убедиться в том, что балет — живое и развивающееся искусство, где традиции сочетаются с современными реалиями. Многие стереотипы о нем давно устарели, а настоящая жизнь артистов балета — это сложный, но прекрасный труд, полный самоотдачи и любви к своему делу.

В ближайшее время планируем опубликовать обстоятельное интервью с Зурабом Микеладзе, в нем мы «копнули глубже» и пообщались на острые темы из жизни артистов балета. Не пропустите!