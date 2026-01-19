Чиновника осудили за нарушения при реставрации театра оперы и балета в Челябинске

Ущерб министерству культуры составил 31 миллион рублей

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий во время реставрации здания театра оперы и балета имени Глинки. Работы проходили в 2019—2020 годах при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Сотрудники УФСБ установили, что подрядчик применил более дешевый гранит и допустил дефекты, которые не соответствовали условиям контракта. Руководитель центра, зная об этих нарушениях, подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями.

«В период с июня 2019 года по март 2020 года подсудимый превысил свои должностные полномочия, ненадлежащим образом исполнив обязанности заказчика по государственному контракту», — пояснили в прокуратуре области.

Его действия причинили ущерб министерству культуры региона на сумму свыше 31 миллиона рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании материалов, которые предоставило УФСБ.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и запретил ему занимать государственные должности в течение 2 лет. Суд также удовлетворил иск прокурора района в полном объеме и обязал осужденного возместить нанесенный ущерб.