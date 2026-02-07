Высокая культура бытия — репортаж о том, как челябинский журналист азы балета постигал

Попробовать себя в балетной труппе не поздно и тем, кому за 40

«Пятки вместе, носки врозь» — звучит как простое правило, пока сам не встанешь к балетному станку. Автор этого репортажа на личном опыте выяснил, что за кажущейся легкостью скрывается адская нагрузка и... главный барьер — собственный стереотип. Почему челябинским мальчишкам сложно выбрать балет, как суровый город стал культурной столицей и почему я веду своего сына-тхэквондиста на балетный просмотр — в нашем материале ко Дню всемирного балета.

* * *

Небольшая комната в Челябинском театре оперы и балета именуется как малая балетная зала. Здесь собралась группа ребят в ожидании урока. Они — учащиеся Южно-Уральского государственного института искусств. Их форма для занятий — черное обтягивающее трико, белые футболки, носки и чешки. Педагог выходит на середину зала, включает мелодичную классическую музыку. Однако плавные звуки вскоре перекрывает его звучный, властный голос:

«Живот подбери, следи за коленями, ягодицы подтяни!» — делает замечание Зураб Микеладзе. Он сам — действующий танцор, солист Челябинского театра оперы и балета, преподаватель кафедры хореографического искусства. Уже почти восемь лет преподает балет детям. Опираясь на собственный непрерывный опыт, он передает знания новому поколению артистов.

«Спину держи прямо! Ты музыку слышишь? Совсем не в ритме!» — педагог говорит строже. Он признается, что иногда на занятиях приходится и покритиковать учеников, но в разумных пределах. Это наследие советской школы, где понимали, что будущих звезд балета нужно не только вдохновлять, но и жестко оттачивать. Дисциплина и требовательность — такой же инструмент обучения, как и поддержка.

«В Русской балетной школе долгое время существовал такой подход — жесткий и суровый, но справедливый. И он приносил ощутимый результат. Сейчас реалии изменились, общество стало другим. Поэтому приходится иногда и повышать голос, но это на пользу дела. Если есть проблемы с дисциплиной, то с такими ребятами приходится с болью в сердце расставаться. К счастью, такие примеры — единицы», — добавляет Зураб Микеладзе.

* * *

Урок начинается с базовых упражнений — они необходимы, чтобы разогреть мышцы и избежать травм. Это незыблемое, золотое правило любой серьезной балетной школы. После примерно трех минут выполнения следует команда: «Выдыхаем!». Мальчишки расслабляются, тяжело дыша. Со стороны может казаться, что поднимать ноги легко, однако балет — это колоссальная физическая нагрузка, сравнимая с тренировками профессиональных спортсменов.

«Да, не каждому такие нагрузки по плечу, к ним нужно привыкать постепенно. Новеньким было бы тяжело, а мы уже адаптировались. Этот труд, сравнимый с профессиональным спортом», — замечает Михаил Обуховский.

Перед Михаилом — долгая жизнь в балете и блестящая карьера. Ученик челябинской балетной школы обладает особым даром: его врожденная гибкость и идеальная растяжка выделяют его среди сверстников. Он легко выполняет даже сложнейшие шпагаты, а его рабочая нога из положения стоя поднимается на идеальные 180 градусов, создавая безупречную линию.

И еще одна любопытная деталь: старший брат Михаила занимается... боксом. Вот так контраст! Пока один оттачивает удар в ринге, второй шлифует балетные па в классе. И ведь хорошо уживаются дома под одной крышей. Еще и на соревнования / спектакли ходят, чтобы поддержать друг друга.

* * *

К слову, о спектаклях. Самый популярный балет на планете — «Щелкунчик». Его ставят в театрах по всему миру с такой частотой, что он обходит даже каноничное «Лебединое озеро» с разгромным счетом: статистика показывает, что «Щелкунчика» можно увидеть в 400 раз чаще.

Один из таких спектаклей увидел Денис Сорокин, это была любовь с балетом с первого взгляда. Мама тут же поддержала решение сына записаться в балетную школу, папа поначалу сомневался, но со временем также его принял. Теперь ежедневно встает в 6 утра, чтобы успеть на утреннее занятие, которое начинается в 8 утра.

«Я привык, мне нравится. Зато день проходит продуктивно и каждый раз — насыщенно. Балет занял большое место в моем сердце. Уверен, что здесь я надолго. Планирую стать солистом челябинского театра, а если получится хорошо себя зарекомендовать, то отправлюсь в Москву. Большой театр — это моя мечта!», — говорит Денис.

* * *

Кстати, о кадрах. Педагоги челябинской балетной школы столкнулись с серьезным кадровым вызовом — катастрофической нехваткой мальчиков, желающих связать свою жизнь с балетным искусством. В отличие от знаменитой Академии русского балета в Санкт-Петербурге или Московской государственной академии хореографии, где на одно место претендуют 30 человек, в Челябинске преподавателям приходится «искать, уговаривать и объяснять».

«С мальчиками достаточно все сложно. Неохотно идут ребята в балет. Поэтому для привлечения внимания к профессии школа использует разные доступные средства: выступления на ТВ и радио, публикации в прессе, соцсетях. Рассказываем ребятам о преимуществах профессии. И это приносит результат — к нам начинают тянуться из других городов и регионов», — говорит Зураб Микеладе, ему есть с чем сравнивать: он сам выпускник Московской государственной академии хореографии.





Однако ключевой проблемой остается мотивация. Педагог отмечает разницу в отношении к учебе: когда ученик попадает в школу после жесткого конкурса, он ценит это больше, чем того, кого «привели за руку».

Главным «конкурентом» в борьбе за внимание и время современных детей педагог называет гаджеты. Воспитать профессионального артиста — процесс долгий и трудоемкий. Подготовка в школе начинается с 10 лет и длится восемь лет.

«Мы готовим профессионалов, а не любителей, поэтому у нас очень строгие правила. Любая деталь, мельчайший нюанс имеет значение», — подчеркивает хореограф.

Самая большая боль для педагога — потерять талантливого ученика из-за отсутствия дисциплины. В балете с детства прививают ответственность перед театром и зрителем. Из-за серьезных нарушений, например, пропуска спектакля — с учениками, даже очень одаренными, приходится расставаться.

* * *

Чтобы заинтересовать учеников, педагогам приходится искать особые стимулы. Одним из самых действенных стала возможность выступить на легендарной сцене. Большой театр — это высшая точка, к которой нужно стремиться.

«Не каждый взрослый состоявшийся артист балета имеет возможность выступать на сцене Большого театра. А у нас ученики уже выступали», — с гордостью говорит Зураб Микеладзе.

Может ли взрослый человек «с улицы» прийти в профессиональный балет? Конечно же, нет! В этом педагог убежден. Но можно ведь быть в балете и на любительском уровне, получать всю гамму удовольствий от занятий. В Челябинске, как и в других городах, есть частные школы, где каждый желающий может заниматься балетом для собственного удовольствия, участвовать в любительских конкурсах.

Подготовка будущих артистов в Челябинске ведется в тесном сотрудничестве балетной школы и театра. Часть занятий проходит в здании школы, а для подготовки старших учеников необходимы профессиональные балетные залы, которые предоставляет театр оперы и балета им. М. И. Глинки. Это сотрудничество обеспечивает преемственность: выпускники школы часто пополняют труппу театра.

* * *

«Пятки вместе, носки врозь» — звучит просто, пока не попробуешь. Я отпахал полтора часа с балетным классом и понял: дело не только в нагрузке. Самое трудное — преодолеть предубеждение. Даже мне, взрослому мужчине, было неловко в обтягивающей форме перед чужими людьми. Я дома-то стараюсь лишний раз не мельтешить в «подштанниках» перед глазами супруги и детей, а тут незнакомые люди...

Что уж говорить о мальчишках в городе с репутацией «сурового» Челябинска? Но ветер перемен меняется. Звание «Культурной столицы года» — не просто титул, а возможность переписать правила. И я начинаю с себя: мой сын, хоть и занимается тхэквондо, скоро пойдет на просмотр в балетную школу. Почему бы и нет? Это инвестиция в его осанку, выносливость и гармоничное развитие. Кто с нами?