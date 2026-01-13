Челябинский театр оперы и балета передал в Москву архив программок с 1956 года

Более 350 оцифрованных изданий пополнили Российскую библиотеку искусств

Челябинский театр оперы и балета пополнил фонды Российской государственной библиотеки искусств в Москве. Театр передал в дар около 350 оцифрованных программок своих спектаклей, рассказали в пресс-службе.

Издания охватывают всю историю Оперного: с 1956 года, ознаменованного первым театральным сезоном, по настоящее время. Есть программки балета «Гаянэ» 1983 года, опер «Евгений Онегин» 1956 года и «Самсон и Далила» 1991 года.

Андрей Голубев, Челябинский театр оперы и балета

«Для библиотеки очень дороги контакты с театрами, на сцене которых воплощаются лучшие оперные и балетные произведения русской и зарубежной классики, осуществляются современные проекты мюзиклов», — поделилась директор РГБИ Ада Колганова.

Сейчас коллекция библиотеки насчитывает свыше ста тысяч программок, самые ранние датируются концом XIX века.

При этом цифровые копии всех программок остаются доступными и для жителей Челябинска. В музее театра установлена специальная интерактивная панель, где посетители могут самостоятельно изучить материалы к постановкам разных лет и посмотреть архивные фотографии.