/ Военным запретят пользоваться социальными сетями

Министерство обороны планирует запретить военнослужащим, ушедшим в запас, пользоваться социальными сетями в течение пяти лет.

Министерство обороны России планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но также и тем, кто в настоящее время находится в запасе, сообщает газета «Известия». Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов пояснил, что ограничение в пользовании соцсетями может коснуться тех, кто был допущен к государственной тайне, либо тех, у кого такая мера ограничения «предписана в других подзаконных документах». Так, военнослужащих, имеющих доступ к секретной информации, всегда ограничивали в общении, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Их всегда старались изолировать от среды, где могут находиться лица, заинтересованные в секретной информации. Раньше речь шла о поездках за границу. Теперь для того, чтобы связаться с человеком в любой точке мира, достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети для запасников вполне логичен. — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.

Впрочем, отмечают эксперты, некоторые военнослужащие настолько привыкли к публичности в интернете, что им будет сложно от нее отказаться. К тому же на данный момент в сети существует много способов оставаться анонимным.