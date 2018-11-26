/ Президентский грант получил южноуральский военно-исторический клуб

Проект «Вместе с Танкоградом» будет реализован в школах города.

Реконструкторы из челябинского военно-исторического клуба «Дивизион» получили президентский грант по направлению «Сохранение исторической памяти». Проект «Вместе с Танкоградом» направлен на то, чтобы рассказать школьникам и студентам о великом подвиге нашего города.

Задача проекта: донести учащимся о судьбе и роли нашего города в истории победы в Великой отечественной войне. Для его реализации объединились ВИК «Дивизион» и челябинское отделение Российского военно-исторического общества. Также, мы выиграли президентский грант, за счет которого пройдет определенное количество мероприятий: лекции в школах, соревнования и поездки в музей для молодежи. — рассказывает Сергей Попов, председатель совета военно-исторического клуба.

В рамках лекций ученики узнают, что Танкоградом назвали город не только из-за изготовления орудий, а еще и потому, что Челябинская область обеспечивала личным составом танковые части. Все лекции будут проходить так, чтобы заинтересовать молодежь, а лекторы будут приходить в костюмах — военной форме советских солдат.