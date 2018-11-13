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Отец и сын пропали, выйдя из детского сада

Поиском семьи занялись волонтеры.
сегодня в 14:57
  |  Происшествия

В Магнитогорске мужчина исчез вместе с маленьким ребенком. 12 ноября Сергей Романенко отправился в детский сад за своим сыном Никитой. Мальчика забрали в период с 16:00 до 17:00. В детском саду отца и сына больше не видели, и дома они тоже не появились. Выйти на связь с ними не получается.

Просим помощи в распространении ориентировки. Всех, кто видел Сергея и Никиту Романенко, просят позвонить в полицию (02) или по телефону 8 909 097 72 60 (Раис). — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе «Легион-СПАС».

Приметы Сергея Романенко: 36 лет, рост 180 сантиметров, вес 60 килограммов, светло-русые волосы, голубые глаза, на голове шрам в виде угла.

Приметы Никиты Романенко: 2 года, светлые волосы, голубые глаза.

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