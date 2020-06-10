Челябинец изобрел электрокар, чтобы отвлечь детей от смартфонов

Машина способна разогнаться до 20 километров в час.

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Энтузиаст из Челябинска своими руками собрал электромобиль. Комплектующими послужили гироскутер, детское кресло и продуктовая тележка. Таким образом отец двух дочерей решил обеспечить своим детям летний отдых, а заодно отвлечь от смартфонов.



Теперь электромобиль нарасхват у детей. Они устраивают гонки и разучивают финты на «авто». Как призналась 8-летняя Яна, вождение электромобиля доставляет ей большое удовольствие.

«Это очень круто. Я чувствую себя настоящим гонщиком. Когда я вырасту буду водить уже настоящую машину. Может и стану гонщиком. Мы с ребятами заезды устраиваем. Измеряем, кто быстрее»,— сказала Яна Мухаметьярова.

Автором электромобиля является Александр Симбирцев. Источником питания для машины послужил старый гироскутер, к нему закрепилась металлическая конструкция, колёса от продуктовой тележки и детское кресло. «Автомобиль» может развить скорость до 20 километров в час и заряжается от обычной розетки. Сам Александр признался, что с помощью изобретения хотел отвлечь детей от смартфона.

«Современные дети сидят в телефонах. А щас погода теплая, тем более лето. Надо отучать детей от этой привычки. Пытаться надо хотя бы время от времени. Его хватает где то на час. А если при быстрой езде, как мальчишки гоняют, то его хватает минут на 15», — отметил конструктор Александр Симбирцев.

Однако работы над изобретением не закончена. В планах — установить два зеркала заднего вида. Также на электрокаре появится фара, она позволит детям ездить до позднего вечера.