/ Маршрутчика «без лица» поймали на дороге сотрудники ГИБДД

Нарушителя выявили во время рейда.

Сотрудники ГИБДД 12 января провели традиционный дорожный рейд. Они проверяли маршрутные такси, а также их водителей на соответствие правилам перевозки людей и управления транспортным средством. Один из остановленных предъявил иностранные водительские права, где отсутствовала фотография владельца.



Сегодня при надзоре за дорожным движением был остановлен маршрутный автобус, водитель которого предоставил удостоверение киргизского образца, которые не соответствуют конвенции о дорожном движении. Водителю грозит ответственность по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» КоАП РФ. — прокомментировал сайту «Первый областной» инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Вячеслав Конради.

Теперь маршрутчика с иностранными правами ждет штраф до 15 тысяч рублей за нарушение закона РФ.