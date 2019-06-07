/ Соглашения о сокращении вредных выбросов челябинских предприятий подписаны на ПМЭФ

Регион приступает к плану по улучшению экологии.

На площадке Петербургского международного экономического форума сегодня, 7 июня, были подписаны четырехсторонние соглашения по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска. Договор составлен между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и промышленными предприятиями — ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Завод «Минплита», ООО «Промрекультивация».

По словам главы Челябинской области Алексея Текслера четырехсторонние соглашения — возможность ускорить решение сложных экологических задач. Регион приступает к реализации нацпроекта «Экология» и комплексных планов по снижению выбросов в рамках «майского указа» президента России.

Особое внимание — Челябинску и Магнитогорску. В состав Комплексных планов вошли мероприятия по 17 крупным промышленным предприятиям. В том числе мероприятия по установке современного газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Уверен, что наша совместная работа позволит к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20% в Магнитогорске и на 38% — в Челябинске. А значит, серьезно улучшить качество жизни южноуральцев. — рассказал Алексей Текслер.

Соглашения подписаны в рамках федерального проекта «Чистый воздух». По документам ЧТПЗ, ЗАО «Завод «Минплита» и ООО «Промрекультивация» реализуют до 2024 года разработанный ранее план мероприятий по сокращению выбросов. «Минплита» снизит загрязняющие выбросы на 23%, ЧТПЗ инвестирует в реконструкцию производства около 180 миллионов рублей, а «Промрекультивация» направит свыше 220 миллионов рублей на охлаждение очагов зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза «Коркинский» и строительство трубопровода для подачи закладочного материала в этом и в следующем годах. Результатом станет сокращение выбросов загрязняющих веществ от эндогенных пожаров на 1 тысячу тонн в год к 2024 году.