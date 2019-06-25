/ Соглашение о сотрудничестве подписали Общественная палата и прокуратура Челябинской области

Долгую продуктивную совместную работу подтвердили официальным документом.

Совместную работу по защите прав граждан, анализу состояния законности и правопорядка, выработке оптимальных путей решения проблем региона продолжают вести общественная палата Челябинской области и прокуратура. 25 июня стороны подписали Соглашение о сотрудничестве — подписи под документов поставили Олег Дубровин и Виталий Лопин.

Так, например, с 2017 года на площадке ОП действует «горячая линия» для жалоб на денежные сборы в образовательных учреждениях. В марте 2018-го работала «горячая линия» по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. На прошлой неделе была открыта «горячая линия» по фактам нарушения законодательства на водоемах. Все поступившие обращения традиционно отрабатываются совместно с прокуратурой. Также налажено взаимодействие с районными и городскими отделами. В частности, в решении вопроса незаконного строительства промышленного предприятия, участвовала прокуратура Миасса, а в вопросе сохранения памятника природы областного значения озера Горькое — прокурора Увельского района. Совместная деятельность всегда носит конструктивный характер. Прокуратура Челябинской области — сегодня один из самых важных и серьезных партнеров Общественной палаты. Назначение на пост прокурора Виталия Анатольевича Лопина дало новый виток развития наших партнерских отношений. — рассказал Олег Дубровин.

Совместная работа Общественной палаты и прокуратуры выражается в проведении круглых столов по резонансным темам, а также в проверках по итогам работы «горячих линий», она будет продолжаться.