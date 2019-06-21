/ О формировании южноуральского экостандарта заявил Алексей Текслер

Глава региона намерен привлечь к работе общественников и международные организации.

Алексей Текслер сделал безапелляционное заявление по экологической обстановке в Челябинской области: региону нужен особый экологический стандарт. Учитываться будет не только федеральный ГОСТ. Сформировать южноуральский экостандарт поможет закон о квотировании выбросов. Тогда удастся минимизировать вредное влияние промышленных организаций, расположенных в городах.

Глава региона отметил, что не все жители региона понимают, зачем нужна комплексная работа, и борются против открытия новых предприятий. При этом в первую очередь, считает Алексей Текслер, работать нужно с уже действующими.

В своем послании я сделал первую попытку, первый подход, обозначив свой главный принцип — нулевая толерантность к предприятиям, не соблюдающим экологические стандарты. Я абсолютно точно на стороне людей. Поэтому надо прекратить замалчивание волнующих нас с вами проблем и признать — да, с экологией у нас засада, беда. Можно сформулировать как угодно. Понятно, что страх перед новым производством просто вытащил на поверхность ту боль, которая копилась у людей годами. Второе. Давайте посмотрим — все эти годы предпринимались попытки маргинализировать экологических активистов, выставить их городскими сумасшедшими, обвинять их в корысти и так далее. Не было и мысли наладить результативный диалог — речь сейчас о любом экологическом объединении или движении. Но люди же не дураки, они чувствуют фальшь. Разговор вроде бы обо всем и ни о чем конкретно. Я вижу эту реакцию по тем сообщениям, которые поступают ко мне в социальных сетях. Поэтому я выступаю за конкретный разговор по делу. — сказал в интервью изданию Znak.com Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что в рабочую группу по формированию южноуральского экостандарта готов пригласить международные экологические организации, общественных деятелей Челябинска и области, местных специалистов — все для создания ГОСТа, который удовлетворит все стороны.