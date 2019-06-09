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/ В Челябинске из-за пакета оцепили жилой дом

В Челябинске из-за пакета оцепили жилой дом

В полиэтилене обнаружили предмет, который мог представлять опасность для жителей.
сегодня в 14:00
  |  Общество

Сегодня днём, 9 июня, жители Челябинска обнаружили чёрный пакет. Заглянув в него, прохожие предположили, что внутри находится граната.

Полиэтиленовый пакет челябинка заметила возле 36-го дома по Второй Шагольской. Увидев предмет, напоминающий боевой снаряд, жительница города испугалась и рассказала о находке прохожим. Жители посёлка Шагол не растерялись и сообщили о подозрительной находке в полицию.

К месту событий незамедлительно выехали участковый, пиротехники и ОМОН. Как сообщают очевидцы, к своей работе правоохранители приступили достаточно быстро: оперативники опросили жильцов дома и оцепили территорию.  

После тщательной проверки выяснилось, что угрозу для жителей найденный предмет не представляет.

«На место выехала инженерно-техническая группа ОМОН. Там они выяснили, что это муляж, очень похожий на гранату. Опасности он никакой не представляет», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Что же это было: чья-то злая шутка или забытая кем-то игрушка? А может быть, мимо проходил актёр театра, который возвращался со спектакля о войне? Очевидцы успели построить множество версий, однако реальность могла оказаться трагичной. Бдительность челябинцев в экстренной ситуации могла бы спасти сотни жизней горожан.
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