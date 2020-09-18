Мошенник похитил у южноуральцев 4 миллионов рублей

Мужчина занимался займами и купле-продажами квартир.

Послушать 00:00

В Челябинске будут судить мошенника, который под предлогом оказания помощи гражданам похитил более четырех миллионов рублей. Мужчина действовал как в одиночку, так и в составе преступной группы. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Всё началось в марте 2017 года и длилось почти до конца 2018 года. Мужчина предлагал жителям Челябинска и Челябинской области помощь в получении займов, находил инвесторов, а затем убеждал нуждающихся в деньгах взять большую сумму, что им требовалось. После того, как жертвы обмана соглашались, мошенник предлагал им заключить якобы выгодный договор, согласно которому взятая часть денег передавалась бы мошеннику, а он бы возвращал эти деньги инвесторам с процентами сразу. Но, получив несколько таких договоров, южноуралец не выполнял обещания и тратил деньги по собственному усмотрению.

«Кроме того, обвиняемый содействовал в заключении договоров займа денежных средств под залог квартир. При этом он достоверно знал, что обратившиеся к нему лица в силу юридической неграмотности и социального положения не смогут погасить крупную сумму займа, а инвесторы обратятся в суд с целью взыскания задолженности, и заложенное имущество будет реализовано»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Действуя в составе преступной группы, мошенник также подыскивал из числа обратившихся к нему за помощью в получении займа собственников квартир, отправлял их в многофункциональные центры и путём уговоров заставлял подписать договор купли-продажи квартир.

«В результате мошеннических действий 11 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, при этом 6 граждан лишились жилых помещений. В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, частям 3,4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах“»,— прокомментировали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения. Поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение, дело выделили в отдельное производство.