/ Отношение челябинцев к уличной торговле проверили социологи

Мнение жителей разделились практически поровну.

Социологи проверили отношение жителей Челябинска к уличной торговле. Опрос, проведенный специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, показал, что жители города неоднозначно относятся к уличным палаткам и стихийной торговле.

Для того чтобы выяснить отношение горожан к теме был задан вопрос: «Как вы относитесь к уличной торговле?». Мнение жителей столицы Южного Урала на этот счет разделилось на три практически равных категории.

Положительно относятся к уличной торговле (торговле с лотков и ящиков) 32,0% опрошенных. Чаще остальных так отвечают мужчины, респонденты старше 50 лет, по роду занятий — пенсионеры, как работающие, так и неработающие. О безразличном отношении к уличной торговле (33,3%) говорят, как правило, молодые люди — в возрасте от 18 до 30 лет, челябинцы с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, со средним уровнем материальной обеспеченности, по роду занятий в настоящее время — студенты и наёмные работники. Отрицательное отношение к торговле с лотков и ящиков (32,3%) чаще высказывают женщины и жители города с высшим образованием. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском филиале РАНХиГС.

Социологи предложили сделать единое оформление для палаток стихийной торговли в Челябинске. По их мнению, это уменьшит раздражение среди жителей города и гостей. Кроме того, предлагается разрешить пенсионерам продавать свою продукцию на таких точках без оплаты торгового места, поскольку большая часть «уличных продавцов» является именно пенсионерами.