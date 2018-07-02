/ Крупный торговый комплекс в Челябинске закрыли

Требования пожарной безопасности несколько лет не соблюдали в «Маяк+».

Торговый комплекс «Маяк+» в Челябинске может прекратить свою работу. Закрытия добиваются в прокуратуре Советского района. Во время проверки специалисты обнаружили там нарушения, с которыми ТК работал с момента открытия. В частности, неполадки выявили сотрудники МЧС.

В то же время, здание длительное время эксплуатировалось в качестве торгового комплекса. При эксплуатации торгового комплекса владельцем были допущены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

В надзорном ведомстве обратились в суд с требованиями устранить все нарушения. Иск приняли к рассмотрению, эксплуатация ТК запрещена. Также принято решение запретить производить регистрационные действия в нежилом здании.