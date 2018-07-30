/ 300 незаконных торговых точек уберут с гостевых маршрутов до конца года

Торговые объекты должны соответствовать нормативам.

«Чистка» гостевых маршрутов, по которым повезут гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС, продолжается в Челябинске. Сейчас на улицах, через которые пролегает маршрут, находятся незаконные торговые объекты. По примерным подсчетам, их 300 штук. Владельцы точек не вносят плату в бюджет, не имеют разрешений на установку ларьков или киосков, а также, в отдельных случаях, нарушают санитарные нормы, мешают безопасности движения. Разобраться с ними планируют за полгода.

Нужно определить места складирования объектов. Объем работы очень большой. На все подготовительные мероприятия дается срок до 1 октября. Навести порядок нужно до 1 января 2019 года. А также нужно рассмотреть нестационарные торговые объекты, соответствуют ли они требованиям по внешнему виду. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Борьба с киосками ведется давно, к сожалению, на месте демонтированных возникают новые. Поэтому меры нужно усилить. Кроме того, желающим поставить свою точку на любой улице города, даже не на гостевом маршруте, нужно сначала согласовать это с администрацией города. Потому что внешний вид киосков должен быть единым. Правила утвердят к осени.