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Второй день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске
Жюри пообщаются с сотней участников.
/ 300 незаконных торговых точек уберут с гостевых маршрутов до конца года

300 незаконных торговых точек уберут с гостевых маршрутов до конца года

Торговые объекты должны соответствовать нормативам.
сегодня в 12:39
  |  Общество

«Чистка» гостевых маршрутов, по которым повезут гостей и участников саммитов ШОС и БРИКС, продолжается в Челябинске. Сейчас на улицах, через которые пролегает маршрут, находятся незаконные торговые объекты. По примерным подсчетам, их 300 штук. Владельцы точек не вносят плату в бюджет, не имеют разрешений на установку ларьков или киосков, а также, в отдельных случаях, нарушают санитарные нормы, мешают безопасности движения. Разобраться с ними планируют за полгода.

Нужно определить места складирования объектов. Объем работы очень большой. На все подготовительные мероприятия дается срок до 1 октября. Навести порядок нужно до 1 января 2019 года. А также нужно рассмотреть нестационарные торговые объекты, соответствуют ли они требованиям по внешнему виду. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Борьба с киосками ведется давно, к сожалению, на месте демонтированных возникают новые. Поэтому меры нужно усилить. Кроме того, желающим поставить свою точку на любой улице города, даже не на гостевом маршруте, нужно сначала согласовать это с администрацией города. Потому что внешний вид киосков должен быть единым. Правила утвердят к осени.

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Комментарии

Ирина
12:53, 30.07.2018
Очень большой вопрос к Комитету по борьбе с коррупцией, к господину Березуеву: а как это они допустили незаконное размещение таких киосков? Чем они в это время были заняты, когда эти киоски ставили и на глазах всего народа торговали непонятно чем? А где наша доблестная санэпидстанция, готовая наизнанку вытряхнуть частного предпринимателя, если ей надо придушить кого-то? А если не ШОС и не БРИГС - кушайте, землячки, всяку каку? Торгуйте кто хочет чем хочет?

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