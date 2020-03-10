Прощание с актрисой Мариной Меримсон состоится 11 марта в челябинском театре драмы

Её смерть называют огромной потерей.

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Знаменитая драматическая актриса Марина Меримсон ушла из жизни 9 марта в Челябинске в возрасте 81 года. Легенда театра, сыгравшая за свою жизнь более 100 ролей, заслуженная артистка Российской Федерации, которой восхищались такие мэтры как Эльдар Рязанов и Игорь Владимиров, могла бы стать и звездой телеэкранов. Но в кино её карьера так и не сложилась. Пост памяти о великой актрисе написал продюсер Вячеслав Шмыров в социальных сетях.

«Когда-то ее Серафина в „Татуированной розе“ стала потрясением театрального мира. И уже через год Игорь Владимиров пригласил актрису в свой театр. Меримсон должна была заменить Алису Фрейндлих, супругу режиссера и примадонну ленсоветовской сцены. Но через год Владимиров и Фрейндлих ненадолго помирились, и Меримсон было указано на дверь. Через какое-то время её пригласили попробоваться на роль Нади Шевелевой в картине „Ирония судьбы...“. Но кто в итоге выиграл этот фантастический кастинг — вы знаете»,— написал Вячеслав Шмыров.

Список спектаклей, в которых сыграла Марина Меримсон, поражает: тут и «Король Лир» Шекспира, и «Французский квартал» Уильямса, и «Визит старой дамы» Дюрренматта, и «Тектоника чувств» Шмитта и многие-многие другие. Только в последние 30 лет Марина Давыдовна сыграла более 30 ролей в различных спектаклях на сцене челябинского театра драмы имени Наума Орлова. И даже в последние месяцы своей жизни, когда актриса уже серьёзно болела, она не покидала сцену и играла почти каждый день. Доказательство тому — ряд спектаклей, в которых Меримсон должна была играть в ближайшие несколько дней.

В театре драмы имени Наума Орлова скорбят по актрисе и без преувеличения называют великой.

«Марина Давыдовна была великой актрисой, и я нисколько не кривлю душой, называя её великой. Она была очень активной, всё время работала. Коллеги её очень уважали и порой боялись, потому что она была бескомпромиссна. На репетиции могла сказать: „Ну-ка быстро собрались и начали работать так, как положено“»,— рассказала сайту «Первый областной» Елена Петрова, директор театра.

Руководитель театра добавила, что порой именитая актриса могла быть жестка, но это было оправдано: «Настоящий профессионал требует такого же отношения от других».

Отметим, Марина Меримсон играла не только в челябинском театре. В юности она блистала и на кировской, и на ленинградской, и на красноярской сценах. А её талант был отмечен многими престижными наградами.

Прощание с актрисой и гражданская панихида состоится завтра, 11 марта, на сцене театра драмы с 12:00 до 14:00.