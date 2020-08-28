Родительские собрания переходят в онлайн

Школы России станут закрытыми для родителей.

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Школы Челябинской области, как и всей России закрываются для родителей. Прийти туда теперь можно только при острой необходимости, а все мероприятия с участием взрослых, в том числе родительские собрания, перейдут в онлайн-формат. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую. Такую позицию она озвучила на заседании комитета по охране здоровья.



«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы»,— сказала Галина Яновская.

Также представитель Роспотребнадзора заявила, что все российские школы отчитались о готовности к новому учебному году. Напомним, что вопрос того, как будут учиться дети, волнует родителей по всей стране. Часть из них боятся нового перехода на дистанционное обучение.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, возможность учёбы на дистанте рассматривается для тех детей, чьи родители опасаются отдавать их в школу. При этом в самих учебных заведениях принимаются меры по обеспечению безопасности: так, учителя будут вести уроки в масках, линейки и другие массовые мероприятия будут разведены по времени, а расписание и походы в столовую станут индивидуальными для каждого класса.