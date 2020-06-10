Куриный помёт мог стать причиной загрязнения воздуха в Челябинске

Проверку качества проводит министерство экологии региона.

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По обращениям челябинцев министерство экологии продолжает проверки качества воздуха. Жители города жалуются на неприятный запах. Особенно он усиливается в ночное время. Так в ночь на среду, 10 июня передвижная лаборатория ОГКУ «ЦЭМ» провела замеры в Копейске и обнаружила превышения. По предварительной версии, причиной грязного воздуха послужил куриный помёт. Его выгрузила на землю одна из птицефабрик.



«По результатам выезда лаборатории были зафиксированы превышения по сероводороду, 2,63 ПДК и формальдегиду, 1,02 ПДК. Данные будут переданы в Управление Росприроднадзора для принятия дальнейших мер. Кроме того, в настоящее время по городу ведутся замеры и рейды на предприятия с целью проверки соблюдения ими обязательных мероприятий в период НМУ»,— сообщил первый заместитель министра экологии Игорь Гилев.

Отметим, что сейчас в Челябинске, а также в Златоусте, Аше и Магнитогорске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. В этот период ужесточается контроль за промышленными предприятиями. В свою очередь с их стороны должно идти снижение выбросов в атмосферный воздух от 15% до 20%.

«Так, после обращений общественников на ночной дым проверят один из челябинских заводов, который подлежит федеральному надзору. Министерство экологии примет участие в проверках Росприроднадзора»,— рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, в южноуральской столице работают передвижные лаборатории Министерства экологии. Внеплановые замеры проводятся в районе СНТ «Строитель», а также в Ленинском районе Челябинска.