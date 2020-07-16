Воспитанник челябинского хоккея заразился коронавирусом

Наличие COVID-19 у Сергея Шумакова подтвердило руководство «Авангарда».

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Воспитанник челябинского хоккея, нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков, заразился коронавирусом. Об этом сегодня, 16 июля, сообщил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков. По словам функционера, форвард ещё не успел принять участие в тренировочном процессе вместе с командой.



«На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на „Арене Балашиха“ и жить в изоляции в отеле около стадиона»,— рассказал Алексей Волков.

Отметим, что Сергей Шумаков стал первым в КХЛ хоккеистом, наличие коронавируса у которого официально подтвердили представители команды. При этом, согласно словам президента лиги Алексея Морозова у шестерых хоккеистов была обнаружена инфекция, однако конкретных имён функционер не называл.

«Мы уже сообщали о том, что заболевание выявлено у двух игроков „Северстали“. Также положительный тест сдал один игрок „Спартака“ и три — „Торпедо“. С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок команды „Амур“, двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих анализ на коронавирус отрицательный»,— цитирует Алексей Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, пандемия коронавируса застала КХЛ в разгар плей-офф. Из-за распространения инфекции без зрителей игрался последний матч первого раунда игр навылет между «Спартаком» и московским «Динамо». Затем руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона без определения обладателя Кубка Гагарина. По планам лиги, новый игровой год должен начаться 2 сентября.