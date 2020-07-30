Евгений Кузнецов забил гол в матче против «Каролины»

Челябинец, с передачи Александра Овечкина, отличился в выставочном матче.

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НХЛ набирает обороты перед официальным возобновлением сезона. Минувшей ночью было сыграно 6 матчей выставочных матчей. В одном из них сошлись «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрекейнз».



В составе «столичных» в игре принимал участие нападающий Евгений Кузнецов. Воспитанник «Трактора» стал автором одного из трёх голов в ворота «Каролины». Свою шайбу «Кузя» забил в середине первого периода, с передачи Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» получил пас от другого россиянина, защитника Дмитрия Орлова, мог забить сам, но отдал пас Евгению Кузнецову на пустой угол. Челябинцу осталось лишь закатить шайбу в ворота.

Всего в этом матче «Вашингтон» забросил три шайбы, против двух от «Каролины». Значительный вклад в победу «Кэпиталз» внёс Александр Овечкин, поучаствовавший во всех голах команды.

Отметим, что кроме Евгения Кузнецова в прошедших выставочных матчах принимали участие и другие челябинцы. В игре «Тампы» против «Флориды» сыграл нападающий Евгений Дадонов, в матче «Колорадо» и «Миннесоты» за первых принял участие Валерий Ничушкин, а в игре «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» принял участие Артемий Панарин. Все три форварда не отметились набранными очками.