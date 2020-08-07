Евгений Малкин заявил, что недоволен собственной игрой

«Питтсбург Пингвинз» с магнитогроцем в составе находится в шаге от завершения сезона.

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» и нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что недоволен собственной игрой в серии квалификационного раунда против «Монреаль Канэдиенс». По словам российского форварда, он, как и его одноклубники, не хочет допустить раннего завершения сезона.



«Питтсбург» провёл против «Монреаля» 3 встречи в рамках возобновлённого сезона НХЛ. Сейчас счёт в серии 2:1 в пользу канадской команды. В матчах против «Канэдианс» Евгений Малкин заработал лишь 1 голевую передачу. Комментируя свою игру форвард признал, что он, как и другие лидеры «Пингвинов», должны показывать лучший хоккей.

«Мы понимаем, что играем против хорошей команды. Мы просто не сыграли правильно в прошлом матче. Если мы будем играть правильно, у нас будут хорошие шансы на победу. Я недоволен своей игрой. Этот матч для меня очень важен. Нам с Крисом Летангом и Сидни Кросби нужно сделать большой шаг вперед, мы должны вести команду за собой»,— цитирует Евгений Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

При этом магнитогорец подчеркнул, что вся команда сохраняет позитивный настрой. Также Евгений Малкин заявил, что у «Питтсбурга» есть большой опыт в играх на выбывание.

«Этот матч не должен стать для нас последним. Мы не хотим этого. У нас отличная команда, отличная организация. Мы точно не хотим, чтобы все закончилось. Это еще не конец»,— добавил Евгений Малкин.

Напомним по итогам 3-х матчей против «Монреаля» «Питтсбург» в серии до 3-х побед проигрывает со счётом 2:1. Следующая встреча между командами состоится в ночь на субботу, 8 августа, в 01:00 по челябинскому времени.