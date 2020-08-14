Исследования показали, что треть южноуральцев работают более десяти часов в день

Регулярно перерабатывают представители четырех профессиональных сфер.

Послушать 00:00

Более 33 процентов жителей Челябинской области трудятся более 10 часов в день. Именно к таким выводам пришли исследователи портала hh.ru, проведя опрос среди южноуральцев. А 44 процента респондентов трудятся от 6 до 10 часов в день. И лишь небольшие 17 процентов — менее шести часов.

Также исследования показали, в каких сферах люди работают больше всех. И самыми «перерабатывающими» являются представители автомобильного бизнеса, сотрудники гостиниц и общепита, сфер добычи сырья, транспорта и логистики. Ну а небольшой рабочий день отмечен у представителей науки и образования, а также сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

«61 процент жителей Челябинской области считают, что за последний год они стали работать больше, 34 процента людей уверены, что в целом ничего не изменилось. О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добычи сырья и закупок, а также банковские служащие и сотрудники транспортно-логистического сектора. Снижение рабочих оборотов сильнее всех ощутили топ-менеджеры и представители рабочих профессий», — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

К слову, почти половина из числа опрошенных работников считают, что действительно продуктивными можно назвать лишь 4-6 рабочих часов в день. И лишь около 26 процентов поделились, что они действительно работают от 6 до 10 часов. Но вот 21 процент от общего числа опрошенных признались, что время максимальной концентрации на рабочих задачах у них не превышает и четырех часов.

При этом, оптимальным уровень рабочей нагрузки считают 40 процентов опрошенных. Еще 28 процентов признались, что количество рабочих задач и темпы слишком велики. В то же время, 22 процента южноуральских работников готовы взять на себя дополнительную работу.