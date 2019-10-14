Забил вилами и привязал к машине: за убийство собаки житель Магнитогорска ответит в суде

Завершено расследование уголовного дела о жестоком отношении с животным.

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В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, зверски расправившегося с бездомной собакой. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель.

«Вину в совершении преступления злоумышленник признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Правобережный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Напомним, инцидент произошел в августе этого года на территории СНТ «Ремонтник». Мужчина учинил жестокую расправу, потому что решил, что бездомная собака удушила трех его кроликов и повредила клетки. Сначала он избил животное вилами, после чего привязал к бамперу своего авто и протащил за собой по проселочной дороге. Тело он бросил в поле. Собака скончалась от множественных проникающих ранений грудной клетки.