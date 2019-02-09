/ Прототип енота Ракеты из «Стражей галактики» умер

Зверек перенес болезнь.

О смерти прототипа енота Ракеты из популярного фильма «Стражи галактики» сообщила ферма в Португалии. Зверек, которого звали Орео, не так давно перенес болезнь. Она была непродолжительной, однако серьезно подкосила здоровье 9-летнего енота. Ветеринары, посмотрев рентгеновские снимки, сообщили, что у Орео была грудная инфекция.

Его любили не только мы, но и другие люди по всему свету. Он действительно был один на миллион. Наша суперзвезда, которая будет охранять галактику свыше. Лети высоко, красавчик. — написали представители фермы Quinta Layla в соцсетях.

Напомним, что повадки енота Орео полностью копировал Ракета, появившийся на экране в фильме «Стражи галактики». Настоящего енота можно было увидеть на европейской премьере картины. Режиссер вышел с Орео на руках на красную дорожку.